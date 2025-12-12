Haberler

Alacak verecek kavgasında 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
Adıyaman merkezinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Mehmet Akif Mahallesi 503 Sokak içerisinde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi vücutlarına aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Asgari ücret zam pazarlığı başladı! Toplantıda bir ilk yaşanıyor

