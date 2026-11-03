Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Adıyaman'da ailelerin karıştığı tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'da ailelerin karıştığı tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü, 2 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Adıyaman'da ailelerin karıştığı tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü, 2 kişi yaralandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da komşu çocuklar arasında çıkan tartışmaya ailelerin de dahil olmasıyla bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yaralanarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; olayın şüphelisi vatandaşlarca yakalanıp polise teslim edildi.

Adıyaman'da çocuklar arasında çıkan tartışmaya ailelerin de dahil olması sonucu 2 kişi bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle Dumlupınar Caddesi 26189 Sokak yakınlarında bulunan bir sitede komşu olan çocuklar arasında tartışma çıktı. Çocukların tartışmasına ailelerinde dahil olması sonucu bıçaklı kavga çıktı. Kavgada İsmet A. ile Mehmet A., bıçak darbeleri sonucu yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken olayın şüphelisi olan Yusuf Can A. ise vatandaşlar tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hatay'da evde ölü bulunan baba ve kızı için zehirlenme şüphesi araştırılıyor

Baba ile kızının ölümünde korkunç şüphe
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi

Oğul Sarıgül ve İmamoğlu cezaevinde birbirine girdi! Diyaloglar bomba

Sokak ortasında tokat atılan kadın yaşadığı dehşeti anlattı! Şu an kulağım duymuyor

Görüntüdeki kadın dehşeti anlattı! Tokat attıktan sonra bakın ne demiş
Şalvarları giyip tüfekleri kaptılar! Hedefi 12'den vuruyorlar

Görüntü Konya'dan! Sayıları 100'e ulaştı
ABD'nin İran'a saldırısı piyasaları vurdu! Petrol fırladı

Füzeler ateşlendi, piyasaların dengesi şaştı
Derya Uluğ ile Asil Gök'ün düğün tarihi belli oldu! Geri sayım başladı

Düğün tarihi belli oldu! Geri sayım başladı
8 yıl sonra Seul'de görkemli karşılama! Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi

8 yıl sonra görkemli karşılama! Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi
Kılıçdaroğlu'ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın

"Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın"