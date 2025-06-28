Adıyaman'da Ahır Yangını: Motosiklet ve Engelli Aracı Zarar Gördü

Adıyaman'da Ahır Yangını: Motosiklet ve Engelli Aracı Zarar Gördü
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Küçükören Köyü'nde bir ahırda meydana gelen yangında, saman balyaları ve arpa dolu çuvallar tamamen yandı. Yangın sonrası park halindeki motosiklet ve akülü engelli aracı da zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Küçükören Köyü'nde meydana gelen ahır yangını korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Bayram Baykut'a ait ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar, yangına müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yoğun çalışmalar sonucunda yangını kontrol altına alarak söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından yapılan incelemelerde, ahırda bulunan saman balyaları ile arpa dolu çuvalların tamamen yandığı belirlendi.

Ayrıca, yangının etkisiyle yan tarafta bulunan depoda park halindeki bir motosiklet ile akülü engelli aracı da zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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