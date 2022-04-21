Adıyaman'da 8 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da ortaokul öğrencisi oldukları bilinen 8 öğrenci zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Emniyet Ortaokulu'nda eğitim öğren ismi öğrenilemeyen 6. sınıf öğrencisi bir çocuk, evden temizlik ürünleri getirerek teneffüs arasında sırasını temizlemek istedi. Bu sırada kimyasalların karışması nedeniyle sınıftaki 8 öğrenci kokudan etkilendi.

ÖĞRENCİLER HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Okul idarecilerinin ihbarıyla okula gelen sağlık ekipleri, 8 öğrenciyi Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevk etti. Tedavi altına alınan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.