Adıyaman'da 8 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haberler

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Adıyaman'da 8 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

AA - 3. Sayfa
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Adıyaman'da 8 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'daki bir ortaokulda evden getirdiği temizlik malzemeleri ile sırasını silmek isteyen öğrenci, sınıf arkadaşlarının zehirlenmesine yol açtı. Kokudan etkilendiği belirlenen 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da ortaokul öğrencisi oldukları bilinen 8 öğrenci zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Emniyet Ortaokulu'nda eğitim öğren ismi öğrenilemeyen 6. sınıf öğrencisi bir çocuk, evden temizlik ürünleri getirerek teneffüs arasında sırasını temizlemek istedi. Bu sırada kimyasalların karışması nedeniyle sınıftaki 8 öğrenci kokudan etkilendi.

ÖĞRENCİLER HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Okul idarecilerinin ihbarıyla okula gelen sağlık ekipleri, 8 öğrenciyi Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevk etti. Tedavi altına alınan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Orhan Pehlül - 3. Sayfa

Adıyaman, Çocuk, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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