Adıyaman'da, 2.sınıf öğrencisi kalem almak için elini koyduğu çantadaki akrebin kendisini sokması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Çemberlitaş Köyünde 7 yaşındaki 2.sınıf öğrencisi Muhammed K'nın çantasına henüz nereden girdiği belirlenemeyen bir akrep girdi. Sabah saatlerinde okula gelen Muhammed K., kalem almak için elini çanta içerisine koymasıyla akrep tarafından sokuldu. Durumu fark eden okul görevlilerince durum sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Muhammed K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı