Adıyaman'da 7 Aylık Bebek Sıcak Su ile Yaralandı

Adıyaman'da üzerine sıcak su dökülen 7 aylık bebek yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle Ertuğrul Gazi Lisesi yakınlarında ikamet eden 7 aylık A.A., yanında bulunan çaydanlığın devrilmesi sonucu üzerine sıcak su döküldü. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.A., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN