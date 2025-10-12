Haberler

Adıyaman'da 7 Aylık Bebek Sıcak Su ile Yaralandı

Adıyaman'da 7 Aylık Bebek Sıcak Su ile Yaralandı
Güncelleme:
Adıyaman'da 7 aylık A.A., çaydanlığın devrilmesi sonucu üzerine sıcak su döküldü. İlk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan bebek için soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da üzerine sıcak su dökülen 7 aylık bebek yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle Ertuğrul Gazi Lisesi yakınlarında ikamet eden 7 aylık A.A., yanında bulunan çaydanlığın devrilmesi sonucu üzerine sıcak su döküldü. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.A., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
