Adıyaman'da 7 Aylık Bebek Sıcak Su ile Yaralandı
Adıyaman'da 7 aylık A.A., çaydanlığın devrilmesi sonucu üzerine sıcak su döküldü. İlk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan bebek için soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle Ertuğrul Gazi Lisesi yakınlarında ikamet eden 7 aylık A.A., yanında bulunan çaydanlığın devrilmesi sonucu üzerine sıcak su döküldü. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.A., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
