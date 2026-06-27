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Binada korkutan yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

Binada korkutan yangın: 2 kişi dumandan etkilendi
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Adıyaman merkez Mara Mahallesi'nde 6 katlı bir binanın 3. katında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, çıkış nedeni araştırılıyor.

Adıyaman'da bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Mara Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın 3. katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere müdahale etmek isteyen 2 kişi dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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