Adıyaman'da 3 Yaşındaki Çocuk 4. Kattan Düştü

Adıyaman'da 3 Yaşındaki Çocuk 4. Kattan Düştü
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Adıyaman'da dördüncü kattaki balkonda oyun oynayan 3 yaşındaki Zeliha Ö. dengesini kaybederek aşağı düştü. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Adıyaman'da bir binanın 4. katından düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden 3 yaşındaki Zeliha Ö., evlerinin dördüncü katındaki balkonda oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek aşağı düştü.

Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavi altına alınan Zeliha Ö.'nün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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