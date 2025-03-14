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Adıyaman'da 3 Aydır Kayıp Olan Nuriye Parmaksız Henüz Bulunamadı

Adıyaman'da 3 Aydır Kayıp Olan Nuriye Parmaksız Henüz Bulunamadı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 4 Ocak'tan beri kayıp olan 65 yaşındaki Nuriye Parmaksız için geniş çaplı arama çalışmaları sürüyor. AFAD, jandarma ve polis ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da aramalara katıldı. Havanın zor koşulları ve su yüzeyine yönelik yapılan kontroller sonuçsuz kalırken, kaybolan kadının bulunması için kent genelinde afişler asıldı.

Adıyaman'da, yaklaşık 3 aydır kayıp olarak aranan Nuriye Parkmasız, yapılan çalışmalara rağmen bulunamadı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 4 Ocak tarihinden beri kayıp olan 65 yaşındaki Nuriye Parmaksız'ın bulunması için Gölbaşı ilçesinin bir çok farklı bölgesinde ve en son görüldüğü alanlarda arama ve tarama çalışmaları yapılmıştı. AFAD ekipleri, jandarma ekipleri, polis ekipleri ve vatandaşlar tarafından yapılan aramalara rağmen Nuriye Parmaksız'ın izine rastlanılmamıştı. Ekipler karada arama yaparken insansız hava aracı (İHA) ve dronlarla da havadan aramalar yapılmıştı. Nuriye Parkmaksız'ın Göksu Nehri'ne düşüp burada bulunan HES baraj gövdesine kadar sürüklenmiş olabileceği ihtimali üzerine baraj kapakları kontrollü olarak açılmıştı. Baraj sularının boşaltılmasıyla da Nuriye Parmaksız'ın izine rastlanılmadı.

Bütün aramalara rağmen bulunamayan Nuriye Parkmasız için Adıyaman'ın kent merkezine ve ilçelerinin birçok farklı noktasına afişler asıldı. Nuriye Parmaksız'ın fotoğrafının olduğu afişte, gören ve duyanların belirtilen numarayı aramaları istenmişti. Nuriye Parkmaksız'ın bulunması için yaklaşık 3 aydır arama çalışmaları devam ediyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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