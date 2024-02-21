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Adıyaman'da 25 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'kasten adam öldürme' suçundan aranan D.S. isimli şahsı yakaladı. Hakkında kesinleşmiş 25 yıl müebbet hapis cezası bulunan şahıs çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 'kasten adam öldürme' suçundan hakkında 25 yıl müebbet hapis cezası olan şahsı yakaladı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'kasten adam öldürme' suçundan aranan D.S. isimli şahsı yakaladı. Hakkında kesinleşmiş 25 yıl müebbet hapis cezası bulunan şahıs çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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