Adıyaman'da 25 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'kasten adam öldürme' suçundan aranan D.S. isimli şahsı yakaladı. Hakkında kesinleşmiş 25 yıl müebbet hapis cezası bulunan şahıs çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 'kasten adam öldürme' suçundan hakkında 25 yıl müebbet hapis cezası olan şahsı yakaladı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'kasten adam öldürme' suçundan aranan D.S. isimli şahsı yakaladı. Hakkında kesinleşmiş 25 yıl müebbet hapis cezası bulunan şahıs çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN