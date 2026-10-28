Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Adıyaman'da 2022'de üst geçitten 7 kez atlamak isteyen şahıs inşaatın tepesine çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'da 2022'de üst geçitten 7 kez atlamak isteyen şahıs inşaatın tepesine çıktı Haber Videosunu İzle
Adıyaman'da 2022'de üst geçitten 7 kez atlamak isteyen şahıs inşaatın tepesine çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da 2022 yılında 7 kez üst geçitten atlamak isteyen şahıs, bu kez Atatürk Bulvarı'ndaki inşaat halindeki bir binanın tepesine çıktı. Ekiplerin ikna etmesiyle binadan indirilen şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Adıyaman'da, 2022 yılı içerisinde 7 defa üst geçitten atlamak isteyen şahıs bu defa inşaatın tepesine çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkezde yaşayan Aydın D. (28), isimli kişi 2022 yılı içerisinde henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı 7 defa üst geçide çıkarak intihar teşebbüsünde bulunmuştu. Sürekli polis ekiplerince ikna edilerek indirilen şahıs aradan geçen 4 yılın ardından yeniden intihar teşebbüsünde bulunarak Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağı yakınlarında bulunan inşaat halindeki bir binanın tepesine çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından şahıs ikna edilerek binadan indirildi. İnşaattan indirilen şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 34 sitede yayınlandı.
Aziz Yıldırım canlı yayında kaza yaptı

Aziz Yıldırım canlı yayında kaza yaptı
Sofyan Amrabat'a olay tepki: Çeneni kapat ve oyununu oyna

Ülkesinde kaos çıkarttı: Çeneni kapat ve oyununu oyna
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mudanya'da plajda erkek cesedi bulundu

Cansız bedeni sahile vurdu! Üzerinden not çıktı
Sadri Alışık'ın hastane odasındaki görüntüleri yürekleri burktu

Yeşilçam efsanesinin hastane odasındaki son görüntüleri ortaya çıktı
Bahçeli'den Azerbaycan mesajı: Nifak tohumu ekilmesine fırsat verilmemeli

Bahçeli'den Ankara Zirvesi öncesi dikkat çeken Azerbaycan mesajı
Büyük hayal kırıklığı! Reytinglerde çakılan iddialı dizinin fişi çekildi

Büyük hayal kırıklığı! Reytinglerde çakılan iddialı dizinin fişi çekildi
Seyyar satıcı ile zabıta arasındaki arbede kamerada

Zabıtanın müdahalesi ortalığı karıştırdı, cadde savaş alanına döndü
''Derbi kazanmadan da bu ligde şampiyon olunuyor'' demişti! İşin aslı hiç de öyle değil

''Derbi kazanmadan da bu ligde şampiyon olunuyor'' demişti! İşin aslı hiç de öyle değil
Aziz Yıldırım'ın kaza yaptıktan sonra durmadığını gören taraftarın tepkisi olay oldu

Aziz Yıldırım'ın kaza yaptıktan sonra durmadığını gören taraftarın tepkisi olay oldu