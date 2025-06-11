Adıyaman'da 2 Yaşındaki Çocuk Terastan Düştü

Adıyaman'da 2 Yaşındaki Çocuk Terastan Düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da 2 yaşındaki E.B., evlerinin terasından düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptı ve hastaneye sevk etti. Çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Adıyaman'da 2 yaşındaki bir çocuk, 1 katlı evlerinin terasından düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde bir katlı evlerinin terasında bulunan 2 yaşındaki E.B., dengesini kaybederek aşağı düştü.

Olayı gören aile yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuğa olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Küçük çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

Cenaze töreninin önüne geçen görüntü!
Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti

Kardeşe, dosta son veda!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı

Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Aksaray'da kaybolan genç, dağlık alanda darbedilmiş halde bulundu

Saatlerdir haber alınamayan genç, korkunç halde bulundu
Türk vatandaşı tüm parayı komşuya kaptırdı! Miktarı dudak uçuklattı

Türk vatandaşı tüm parayı komşuya kaptırdı! Miktar dudak uçuklatıyor
Emre Belözoğlu'ndan dünyaca ünlü orta sahaya mesaj: Ona Fenerbahçe'ye git dedim

Ünlü futbolcuya mesaj: Ona 'Cimbom'a değil Fenerbahçe'ye git' dedim
Yaz sezonunu Türkiye'de açtı! Formda vücudu göz kamaştırdı

Yaz sezonunu Türkiye'de açtı! Formda vücudu göz kamaştırdı
Bulgaristan'da huzurevlerinde 205 yaşlıya işkence edildi

İnsanlık dışı görüntüler! Huzurevlerinde yaşlılara korkunç işkence
Kulübüyle bile görüştüler! Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor

Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.