Adıyaman'da 18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nitelikli yağma suçlarından toplam 28 adet suç kaydı bulunan ve hakkında 18 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.S. isimli şahsı yakaladı. Şüpheli şahıs tutuklandı.
Adıyaman'da hakkında kesinleşmiş 18 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nitelikli yağma suçlarından toplam 28 adet suç kaydının olduğu ve hakkında 18 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.S. isimli şahsı yakaladı. Sorgusunun ardından şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - ADIYAMAN