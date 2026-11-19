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Adıyaman'da oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu kendini vuran 17 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Karapınar Caddesi üzerinde 17 yaşındaki O.U., tabanca ile oynadığı esnada tabanca kazara ateş aldı. Başından vurulan O.U., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan O.U'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı