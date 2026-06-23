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Gaspçılara direnen çocuk bıçaklandı

Gaspçılara direnen çocuk bıçaklandı
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Adıyaman'da 13 yaşındaki Muhammed S., kendisini gasp etmek isteyen iki şahsa direnince bıçaklanarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da kendisini gasp etmeye çalışan iki şahsa direnen 13 yaşındaki çocuk, bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi'nde sokakta yürüyen 13 yaşındaki Muhammed S.'nin yanına gelen 2 şahıs, Muhammed S.'yi gasp ederek parasını almak istedi. Her iki şahsa direnen Muhammed S., burada bıçaklandı. Karın bölgesinden bıçaklanan Muhammed S., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kimliği belirsiz şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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