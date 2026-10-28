Adıyaman Besni'de takla atan otomobildeki 2 kişi yara almadan kurtuldu

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde takla atarak ters dönen otomobildeki 2 kişi yara almadan kurtuıldu.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Üçgöz köyü girişinde H.Y., idaresindeki 27 AAB 742 plakalı otomobil, yolun ıslak olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan bir kişi kazayı yara almadan kurtuldu. Kazada aynı zamanda araçta hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı