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Adıyaman Besni'de araç şarampole yuvarlandı, 4 yaşındaki çocuk öldü, 3 kişi yaralandı

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Adıyaman Besni'de araç şarampole yuvarlandı, 4 yaşındaki çocuk öldü, 3 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde Sayören köyü yakınlarında bir otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı; kazada 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde takla atarak şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Sayören köyü yakınlarında Ş.K. idaresindeki 02 KC 022 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada 4 yaşındaki Derya Avcı olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Ş.K. ile otomobilde bulunan S.A. ve M.M.A. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Derya Avcı'nın cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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