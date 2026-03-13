Adıyaman'a düşen füzenin ikinci parçası bulundu

Türkiye hava sahasına yönelen füzenin imha edilmesi sonrası Adıyaman'ın Kahta ilçesinde füze parçalarından ikincisi bulundu. İlk parça 5 Mart'ta tespit edildi, ikinci parça ise buğday tarlasının yanına düşerek jandarma ve uzman ekiplerin incelemesine alındı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Aktaş köyü sınırları içerisine düşen füzenin ilk parçası 5 Mart tarihinde yine aynı köyde bulunmuştu. Bir hafta sonra füzenin enerji kısmının bulunduğu gövde kısmı tarla kenarında bulundu.

İsmail Arslan'a ait buğday tarlasının yanına düşen füzenin parçasını fark eden şahıs durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığından uzman ekipler olay yerine çağırıldı. Umke ve 112 acil sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Uzman ekipler, füzede yaptıkları inceleme sonrasında parçayı alarak köyden ayrıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi

İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
Kim Jong Un'dan Araplara hayati uyarı: Eğer bugün uyanıp İran'ın yanında savaşmazlarsa...

Araplara hayati uyarı: Eğer uyanıp İran'ın yanında savaşmazlarsa...
ABD, Mücteba Hamaney'in başına ödül koydu

Trump, Hamaney'in başına ödül koydu! Verecekleri para öyle böyle değil
Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz

Trump ağızındaki baklayı çıkardı: Ele geçirebiliriz
İsrail basını: ABD, İran'a saldırıları sona erdirmek için İsrail'e bir hafta süre verdi

Trump'tan Netanyahu'ya İran emri! 1 hafta süre verdi
Kim Jong Un'dan Araplara hayati uyarı: Eğer bugün uyanıp İran'ın yanında savaşmazlarsa...

Araplara hayati uyarı: Eğer uyanıp İran'ın yanında savaşmazlarsa...
ABD ordusu 'hayalet' uçaklarının görüntülerini paylaştı

ABD'nin 'hayalet' silahı! Ordu görüntülerini paylaştı
Lig sonuncusu Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye karşı ''Oley'' ve ''3-3-3'' tezahüratı

Fenerbahçe ile resmen alay ettiler