Adilcevaz'da araçların çarptığı kurt telef oldu

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde araçların çarptığı kurt telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Adilcevaz- Erciş karayolunun 21. kilometresinde bir kurt, araçların çarpmasıyla telef oldu. Yolda geçen Özgür Çokyaman isimli vatandaş, telef olan kurdu fark etti. Aracını güvenlik şeridine alarak kazaların yaşanmaması için kurdu yol kenarına bırakıp yoluna devam etti. - BİTLİS