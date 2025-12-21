Adilcevaz'da araçların çarptığı kurt telef oldu
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, yolda geçen bir vatandaşın fark ettiği ve kurtarma çabası ile yol kenarına bıraktığı kurt, araçların çarpması sonucu telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, Adilcevaz- Erciş karayolunun 21. kilometresinde bir kurt, araçların çarpmasıyla telef oldu. Yolda geçen Özgür Çokyaman isimli vatandaş, telef olan kurdu fark etti. Aracını güvenlik şeridine alarak kazaların yaşanmaması için kurdu yol kenarına bırakıp yoluna devam etti. - BİTLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa