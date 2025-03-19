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Adı bile konulamayan bebeğin şüpheli ölümü

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Bursa'da iki gün önce doğan bir bebek, hastaneden taburcu edildikten 4 saat sonra hayatını kaybetti. Ailesi tarafından henüz adı konulmayan bebeğin şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Ailenin büyük üzüntü yaşadığı ve olayın detaylarının araştırıldığı belirtildi.

Bursa'da yaşayan Ahmet-Fatma Hamidov çiftinin iki gün önce Bursa Şehir Hastanesi'nde dünyaya gelen bebekleri 4 saat önce hastaneden taburcu oldu.

Çift hastaneden çıktıktan sonra iki günlük bebekleriyle Osmangazi ilçesi Altonova Mahallesi'ndeki evlerine geldi. Bebeğini emzirdikten sonra beşiğine koyan anne bir süre dinlendikten sonra minik bebeği kontrol ettiğinde fenalaştığını fark etti.

112 ekiplerine bilgi veren kadının ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan minik, Bursa Adli Tıp Morgu'na sevk edildi.

"İSMİNİ BİLE KOYMADIK"

Acılı baba Ahmet Hamidov, "Çocuğumun neden öldüğünü bilmek istiyorum, daha ismini bile koymamıştık. Evraklarını alıp sabah kaymakamlığa gidecektim." diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adı bile konulamayan bebeğin şüpheli ölümü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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