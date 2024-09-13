Adeta itiraf gibi sözler var! İşte Narin'in annesinin ilk kez yayınlanan röportajı

Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolan, arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin'in öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye getirilerek nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan, Narin Güran'ın annesi Yüksel (44), ağabeyi Enes (18), amcası Fuat Güran (41), kuzenleri Muhammet Kaya (23) ve Birsen Güran (19), yengesi Maşallah Güran (46), halasının eşi Mehmet Şevket Kaya ve tutuklu amcası Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen Mehmet Selim Atasoy (40) tutuklandı.

KIZININ ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ MÜ İMA ETTİ?

Türkiye'yi sarsan cinayetle ilgili soruşturma devam ederken Narin kaybolduktan 4 gün sonra annesinin Didem Arslan Yılmaz'ın Show TV ekranlarında yayınlanan 'Vazgeçme' isimli programına verdiği röportaj gündem oldu. Bugün yayınlanan röportajda anne, kızının öldürüldüğünü ima ederek "Şu anda Narin'in bir mezarı yok. Eğer sen de yürek varsa, eğer sen erkeksen kızımı bir köşeye at" ifadelerini kullanıyor.

SAVCILARI GÖREVE ÇAĞIRDI: BUNU ANNEYE SORUN

Annenin bu açıklamalarını yorumlayan Didem Arslan Yılmaz, "Hani senin kızını kaçırmışlardı. Hani kızın hayattaydı. Bütün köye 'kaçırdılar' diye yangın yapıyorsun. O zaman neden mezardan bahsediyorsun. Röportaj esnasında dikkatli bakın gözünden tek damla yaş dökülmüyor. Açık bir şekilde kızının öldürüldüğünü kabul ediyor. Sayın savcılarımız izliyorsa bu ifadeleri anneye sorsunlar. 'Orada ne demek istedin?' diye sormaları gerekiyor" dedi.