Yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde SUV aracın yaya geçidinde çarptığı kadın yaralandı.

Adnan Menderes Caddesi'nde meydana gelen olayda, M.I. idaresindeki 54 SC 056 plakalı Citroen marka SUV araç, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan V.B. (58) isimli kadına çarptı. Kazada kadın yaralanırken, durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesi sonrasında yaralı kadın hastaneye sevk edildi. Kaza sebebiyle caddede aksayan trafik, aracın kaldırılmasıyla normal seyrine dönerken hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı