Haberler

Yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı kadın yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaya geçidinden geçmeye çalışan 58 yaşındaki bir kadına SUV araç çarptı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde SUV aracın yaya geçidinde çarptığı kadın yaralandı.

Adnan Menderes Caddesi'nde meydana gelen olayda, M.I. idaresindeki 54 SC 056 plakalı Citroen marka SUV araç, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan V.B. (58) isimli kadına çarptı. Kazada kadın yaralanırken, durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesi sonrasında yaralı kadın hastaneye sevk edildi. Kaza sebebiyle caddede aksayan trafik, aracın kaldırılmasıyla normal seyrine dönerken hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır

"Kürt kadın fıkrası" tepki çeken Rahmi Koç'a Bahçeli'den destek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncu Aytek Şayan katıldığı düğüne dansıyla damga vurdu

Taşacak Bu Deniz'in oyuncusu memleketindeki düğüne damga vurdu

Aziz Yıldırım: Messi lazımsa Messi, Ronaldo lazımsa Ronaldo gelir

İki dünya starının ismini verdi, binlerce taraftarı ayağa kaldırdı
Alp Balkan'ın babası Mustafa Balkan da hayatını kaybetti! Evlat acısına 24 gün dayanabildi

Evlat acısına 24 gün dayanabildi
Yaptıkları rezilliği kimse görmüyor sandılar ama kamera kayıttaydı

Rezilliklerini kimse görmüyor sandılar ama kamera kayıttaydı
Lütfü Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Kendisini yeniden genel başkan yapan sürecin mimarıyla görüştü
Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi

Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme

Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme