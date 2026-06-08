Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kişi, park halindeki aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Adapazarı Güneşler Mahallesi 5052. Sokak'ta meydana gelen olayda, araç içerisinde hareketsiz yatan şahsı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk dildi. Olay yerinde gelen ekipler, 54 TS 404 plakalı siyah renkli Mazda marka araç içerisinde silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan çalışmalarda şahsın Fatih Sert olduğu tespit edilirken olayda kullanılan silahın, şahsın babasına ait ruhsatlı tabanca olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sert'in cenazesi, hastane morguna sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatılırken olayın intihar olup olmadığı yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı