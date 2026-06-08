Haberler

Aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Fatih Sert, park halindeki aracında silahla vurulmuş olarak ölü bulundu. Olayda kullanılan silahın babasına ait ruhsatlı tabanca olduğu belirlenirken, intihar ihtimali üzerinde duruluyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kişi, park halindeki aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Adapazarı Güneşler Mahallesi 5052. Sokak'ta meydana gelen olayda, araç içerisinde hareketsiz yatan şahsı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk dildi. Olay yerinde gelen ekipler, 54 TS 404 plakalı siyah renkli Mazda marka araç içerisinde silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan çalışmalarda şahsın Fatih Sert olduğu tespit edilirken olayda kullanılan silahın, şahsın babasına ait ruhsatlı tabanca olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sert'in cenazesi, hastane morguna sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatılırken olayın intihar olup olmadığı yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'da art arda patlama sesleri! Şiraz Havalimanı da hedef alındı

Komşu abluka altında! Düşman İHA'sı düşürüldü, havalimanı hedef alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bankalar kesenin ağzını açtı! 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Faizsiz kredi veren bankalar belli oldu
Husilerden İsrail'e yeni darbe! Kızıldeniz'i kapattılar

Bu resmen savaş ilanı! Füzeleri ateşleyip Kızıldeniz'i kapattılar
Hükümet asgari ücretle ilgili tartışmalara son noktayı koydu

Milyonların beklediği ara zam kararı çıktı
Mini etek ve perukla geldi, önce çaldı sonra soyundu

Mini etek ve perukla geldi, önce çaldı sonra soyundu
Aziz Yıldırım Vedat Muriqi transferinin ardından bir bomba daha patlatıyor

Aziz Yıldırım çıldırdı! Vedat'ın ardından bir bomba daha patlatıyor
Sokak ortasındaki cinayetin görgü tanığı o anları anlattı

Katilin sözleri kan dondurdu! Sokakta böyle bağırmış
İsrailli bakana yanıt Yavaş'tan geldi: Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'ne ayar veremez

İsrailli bakanın hadsiz paylaşımına yanıt Mansur Yavaş'tan geldi