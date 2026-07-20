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Motosiklet sürücülerinin ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı

Motosiklet sürücülerinin ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı
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Sakarya Adapazarı'nda minivanın dönüş yaptığı sırada karşı şeritten gelen iki motosiklete çarpması sonucu iki kişi ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki motosikletlinin ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Karasu Caddesi üzerindeki Fatih Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin önünde meydana geldi. Sürücüsü bilinmeyen 34 CJB 101 plakalı minivan, dönüş esnasında karşı şeritten gelen 54 ACL 604 ve 54 ALU 994 plakalı motosikletlere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüleri H.E.K ile M.A.U yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar ise çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Yaşanan feci kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hafif ticari aracın dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen iki motosikletle çarpışması, çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücülerinin metrelerce savrulması yer alıyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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