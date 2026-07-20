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Sakarya'da hafif ticari araç ile iki motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı

Sakarya'da hafif ticari araç ile iki motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki motosiklet ve bir hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında, 2 motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Adapazarı ilçesi Karasu Caddesi üzerinde bulunan Fatih Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin önünde meydana gelen trafik kazasında Karasu Caddesi'nden 54. Cadde'ye dönmek isteyen34 CJB 101 plakalı minivan sürücüsü, karşı şeritten gelen 54 ACL 604 ve 54 ALU 994 plakalı motosikletlere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüleri H.E.K ile M.A.U yola savrularak yaralandı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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