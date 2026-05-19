Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki demirlere çarptı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kontrolden çıkan minibüs, yolun ortasında bulunan demirlere çarptı.

Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde, Yeni Cami'den Atatürk Kapalı Spor Salonu istikametine seyir halinde olan 54 T 0273 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yolun ortasında bulunan demirlere çarparak refüjün üstüne çıktı. Kazada yaralanan olmadı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, kaza esnasında araçta bulunan sürücüye ve yolcuya tedbir amaçlı müdahalede bulunurken polis ekipleri ise ikinci bir kazanın önlenmesi için trafiği tek şeritten kontrollü şekilde sağladı. Hasarlı araç çekici yardımı ile yoldan kaldırıldıktan sonra trafik normal seyrine döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı