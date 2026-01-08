Haberler

Tartıştığı şahsı göğsünden bıçakladı, kayıplara karıştı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen kavgada bir kişi, tartışma sonucu kesici aletle göğsünden yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan kavgada bir kişi kesici aletle göğsünden yaralandı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kudüs Caddesi üzerinde bulunan Orta Garaj otobüs durakları yanındaki bir marketin önünde meydana gelen olayda, iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği henüz belirlenemeyen şahıs, yanındaki kesici aletle tartıştığı kişiyi göğsünden yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA

