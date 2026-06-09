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Sakarya'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Kazada yaralanan olmadı

Sakarya'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Kazada yaralanan olmadı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada yaralanan olmazken, trafikte yoğunluk oluştu. Araç parçaları yola savruldu, polis ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada yaralanan olmazken, trafikte yoğunluk oluştu.

Kaza Ankara Caddesi Budaklar mevkiinde meydana geldi. 54 D 8362 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelen 34 PL 4585 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, ağır hasar alan otomobilin parçaları yola savruldu. Çevredeki vatandaşlar araç parçalarını toparlayarak trafiğin akışına yardımcı oldu. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara tedbir amaçlı olay yerinde müdahale ederken, polis ekipleri ise trafiğin akışını kontrollü şekilde sağladı. Araçların çekici yardımı ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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