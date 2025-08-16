Adapazarı'nda İki Grup Arasında Kavga Çıktı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında başlayan tartışma, tekme ve yumruklarla dolu bir kavgaya dönüştü. Olay, Semerciler Mahallesi'nde meydana geldi ve çevredekilerin müdahalesiyle sona erdi.

Kavga, dün Semerciler Mahallesi İtfaiye Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Çevredeki vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı. Polis ekiplerinin müdahalesi ile kavga son buldu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
