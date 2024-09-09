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Adapazarı ilçesinde çürüyen ağaç devrildi, 4 araç hasar gördü

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Aziz Duran Parkı'nda çürüyen ağaç kırılarak devrildi ve 4 otomobilde hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çürüyen ağacın devrilmesi neticesinde 4 araç hasar gördü.

Adapazarı ilçesindeki Aziz Duran Parkı'nda çürüyen ağaç kırılarak devrildi. Ağacın bulunduğu park alanında bulunan 4 otomobilde hasar oluştu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, ağaç parçalarını bulunduğu yerden kaldırdı. Hasar alan araçlar için tutanak tutulurken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aziz Duran Adapazarı İnceleme sakarya 3-sayfa Güncel Yaşam

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