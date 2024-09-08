Adapazarı'da Sevgilisi Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti
Adapazarı'nda sevgilisi tarafından tabancayla başından vurulan Sehle Gündüz, hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından tutuklanan Serdar Sert, adliyeye sevk edildi.
SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde sevgilisi Serdar Sert (50) tarafından tabancayla başından vurulan Sehle Gündüz (35), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, 5 Eylül'de Adapazarı ilçesi Orta Mahalle Kökçü Sokak'ta meydana geldi. İş merkezinin 2'nci katında güzellik salonu işleten Sehle Gündüz'ün iş yerinden gelen silah seslerini duyanlar polise haber verdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Gündüz'ü yerde tabancayla başından vurulmuş ağır yaralı buldu. Gündüz, sağlık ekibinin müdahalesi sonrası ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde entübe edildi.
Daha önce eşinden boşandığı öğrenilen 3 çocuk annesi Sehle Gündüz'ü öldüren Serdar Sert emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Hastanede tedavisi süren Sehle Gündüz, dün gece saatlerinde yaşamını yitirdi.