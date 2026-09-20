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Adana Yüreğir'de kahvehanede silahlı çatışma çıktı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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Adana Yüreğir'de kahvehanede silahlı çatışma çıktı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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Adana’nın Yüreğir ilçesindeki Doğankent Mahallesi’nde husumetli iki aile arasında kahvehanede çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı, jandarma inceleme başlattı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında kahvehanede çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğankent Mahallesi'ndeki bir kahvehanede aralarında husumet bulunan iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu Ahmet G. hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, çatışmanın çıkış nedeni ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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