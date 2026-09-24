Haberler

Adana Seyhan'da sulama kanalına düşen otomobildeki sürücü çevredekilerce kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Seyhan'da sulama kanalına düşen otomobildeki sürücü çevredekilerce kurtarıldı
Güncelleme:
+43 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da Seyhan ilçesindeki Mavi Bulvar'da kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü. Araçta mahsur kalan sürücü, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adana'da kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü. Araçta mahsur kalan sürücü, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Mavi Bulvar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Çevredeki vatandaşlar, kanala düşen otomobilde bulunan sürücünün yardımına koştu. Vatandaşların müdahalesiyle sürücü araçtan çıkarılarak kurtarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Otomobildeki sır ölümün nedeni belli oldu! İki arkadaş yan yana bulunmuştu

Otomobildeki sır ölümün nedeni belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Çalhanoğlu için bomba gelişme! Fenerbahçe yeniden harekete geçiyor

Uçak ocak ayında kalkacak! Fenerbahçe milli yıldızı alıyor
Gözaltına alınan AK Partili eski başkanın evinden çıkanlara bakın! 5 polis saya saya bitiremedi

AK Partili eski başkanın evinden çıkanlara bakın! 5 polis saya saya bitiremedi
Şiddet görüntüleri gündem olan Berhan Şimşek konuştu: Kafanıza tabak atarsa ne yaparsınız? Ben de ayağımı salladım

Görüntülerdeki anı böyle savundu: "Ben de ayağımı salladım"
Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor! Okan Buruk'tan ezber bozan karar

Okan Buruk'tan ezber bozan karar
19 milyar euroluk servetin sahibi 28 yaşında ortada kaldı

19 milyar euroluk servetin sahibi 28 yaşında ortada kaldı
Fon soruşturmasında piyasa değeri yaklaşık 1.8 milyar TL olan 2 özel jet ile 1 lüks yata el konuldu

Fon soruşturmasında 2 özel jet ile 1 lüks yata el konuldu
Gıda fiyatları 76 aydır durmuyor! 5 yıl önce 100 liraya alınan sepet bugün 2 bin 343 lira

Mutfakta 5 yılın faturası! 100 liralık sepet bakın kaç lira oldu