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Adana Seyhan'da iş yerine silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

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Adana'nın Seyhan ilçesinde kimya ürünleri satan iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda kasada oturan 16 yaşındaki çocuk başından vurularak ağır yaralandı. Çocuk çalışanlarca hastaneye kaldırılırken polis, motosikletle kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da kimya ürünleri satan bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, kasada oturan 16 yaşındaki çocuk başından vurularak ağır yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle iş yerinin önüne gelen şüphelilerden biri araçtan inerek içeri girdi. Şüpheli, kasada oturan N.M.'ye (16) tabancayla ateş açtıktan sonra motosikletle kaçtı. Başından vurulan N.M., iş yeri çalışanları tarafından hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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