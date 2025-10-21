Adana Semalarında F-16 Eğitim Uçuşları
Kentte saat 20.15 sıralarında İncirlik hava üssünden kalkan F-16 savaş uçaklar alçaktan uçuş gerçekleştirdi. Vatandaşlar, o anları cep telefonu ile görüntüledi. Öte yandan savaş uçaklarının eğitim uçuşu yaptığı öğrenildi. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa