Haberler

Adana Semalarında F-16 Eğitim Uçuşları

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da İncirlik hava üssünden kalkan F-16 savaş uçakları, alçaktan eğitim uçuşu yaptı. Vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Adana semalarında eğitim amaçlı alçaktan uçan F-16'lar dikkat çekti, vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi.

Kentte saat 20.15 sıralarında İncirlik hava üssünden kalkan F-16 savaş uçaklar alçaktan uçuş gerçekleştirdi. Vatandaşlar, o anları cep telefonu ile görüntüledi. Öte yandan savaş uçaklarının eğitim uçuşu yaptığı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dünyanın gözünü diktiği Trump-Putin zirvesi iptal edildi

Dünyanın gözünü diktiği barış zirvesi iptal edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karşıyaka'nın yaklaşık 30 yıldır devam eden stat hayali gerçek oluyor

113 yıllık kulübün yaklaşık 30 yıldır süren stat hayali gerçek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti, düğmeye basıldı! TOKİ'ye kiralama yetkisi geliyor

Milyonları mutlu edecek düzenleme için düğmeye basıldı
ABD'de alışverişe çıkan Türk genci, aldığı ürünle ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu

Türk genci, ABD'de aldığı ürünle ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu
Okan Buruk, Bodo/Glimt maçı öncesi açıkladı: 2 hafta daha forma giyemeyecek

Dev maç öncesi kahreden haberi verdi: En az 2 hafta oynayamayacak
Karşıyaka'nın yaklaşık 30 yıldır devam eden stat hayali gerçek oluyor

113 yıllık kulübün yaklaşık 30 yıldır süren stat hayali gerçek oluyor
Bagaj yüklerken milyonların gönlünü kazandı

Bagaj yüklerken gönülleri kazandı! Cilveli rampacı artık bir fenomen
Özel kanun teklifini imzalayıp Erdoğan'a çağrıda bulundu

Canlı yayında imzayı atıp Erdoğan'a çağrıda bulundu
Kuyumcuda suçüstü yakalanan hırsız, avukata dakikalarca yalvardı

Suçüstü yakalandı, müşterinin tek cümlesiyle yalvarmaya başladı
Sudan ucuz maç bileti! Antalyaspor'dan taraftarına büyük jest

Sudan ucuz! Süper Lig'de bu maçın biletleri sadece 7 lira
Şampiyonlar Ligi maçını izlemeye gittiler! Önce gözaltına alındılar, sonra da şehirden gönderildiler

Maç izlemeye giden 180 taraftarın başına gelmeyen kalmadı
Victor Osimhen tarihe geçmeye bir adım uzakta

Tarihe geçmeye bir adım uzakta
CHP'li Tanal, asgari ücret için rakam önerdi: En az 55 bin lira olmalı

Asgari ücret için önerdiği rakam bomba: Matematik hesabıdır
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.