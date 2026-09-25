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Adana Sarıçam'da iki otomobil aynı mağazaya peş peşe girdi, kazada 2 kişi yaralandı

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Adana Sarıçam'da iki otomobil aynı mağazaya peş peşe girdi, kazada 2 kişi yaralandı
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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde iki otomobil, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kısa aralıklarla aynı mağazaya girdi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken mağazada ve araçlarda maddi hasar oluştu.

Adana'da sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki otomobil, peş peşe bir mağazaya girdi. Kazadan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.15 sıralarında merkez Sarıçam ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi Akif Palalı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki otomobil, kısa aralıklarla yol kenarında bulunan aynı mağazaya girdi.

Kazaların ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Mağazada ve araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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