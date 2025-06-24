Adana Saimbeyli'de 4.5 Büyüklüğünde Deprem Panik Yarattı

Adana Saimbeyli'de 4.5 Büyüklüğünde Deprem Panik Yarattı
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem, vatandaşlarda paniğe yol açtı. Depremin ardından bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan anlar, insanların kaçışlarını ve yaşanan panik anlarını gösterdi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesi merkezli 4.5 büyüklüğündeki depremde vatandaşların yaşadığı panik, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 07.09'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Saimbeyli ilçesi olan depremin derinliği 6.96 kilometre olarak ölçüldü. Depremde herhangi bir olumsuz yaşanmazken vatandaşlar panik yaşadı. Saimbeyli ilçesinde yaşanan panik anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, sallantının yanı sıra bir tuğlanın düşmesi ve yola çıkan insanların anlık duraksayıp ardından kaçışmaları yer aldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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