Adana-Pozantı Otoyolunda Feci Kaza: 1 Yaralı

Adana-Pozantı otoyolunda bir kamyonetin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından otoyolda trafik aksadı.

Kaza, Adana- Pozantı otoyolu Akçatekir rampası mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sollamaya çıkan 70 AAH 912 plakalı tıra aynı yönde seyreden 33 N 8091 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan kamyonet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sebebiyle Pozantı Adana otoyolu Ankara yönüne 3 şerit olarak kapatıldı. Trafik ulaşımı ise eski Pozantı - Akçatekir karayolundan verildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
