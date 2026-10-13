Adana Pozantı'da jandarma iki mahallede ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Adana'nın Pozantı ilçesinde jandarma ekiplerince ruhsatsız tabanca, av tüfeği, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında Aşçıbekirli ve Dağdibi mahallelerinde belirlenen adreslerde arama yapıldı.

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çeşitli çap ve markalarda ruhsatsız tabancalar, av tüfekleri, çok sayıda fişek ve mermi ile uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı