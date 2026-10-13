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Adana Pozantı'da jandarma iki mahallede ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirdi

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Adana Pozantı'da jandarma iki mahallede ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirdi
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Adana'nın Pozantı ilçesinde jandarma ekipleri, Aşçıbekirli ve Dağdibi mahallelerindeki adreslerde arama yaparak ruhsatsız tabanca, av tüfeği, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde jandarma ekiplerince ruhsatsız tabanca, av tüfeği, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında Aşçıbekirli ve Dağdibi mahallelerinde belirlenen adreslerde arama yapıldı.

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çeşitli çap ve markalarda ruhsatsız tabancalar, av tüfekleri, çok sayıda fişek ve mermi ile uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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