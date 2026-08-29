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Adana'da 'Huzur ve Güven' Uygulaması: 140 Sürücüye 3,9 Milyon TL Ceza, 35 Aranan Şahıs Yakalandı

Adana'da 'Huzur ve Güven' Uygulaması: 140 Sürücüye 3,9 Milyon TL Ceza, 35 Aranan Şahıs Yakalandı
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Adana’da polisin kent genelinde gerçekleştirdiği ‘Huzur ve Güven’ uygulamasında kurallara uymayan 140 sürücüye toplam 3 milyon 924 bin TL para cezası uygulandı.

Adana'da polisin kent genelinde gerçekleştirdiği 'Huzur ve Güven' uygulamasında kurallara uymayan 140 sürücüye toplam 3 milyon 924 bin TL para cezası uygulandı. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 35 kişi de yakalanırken 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde 'Huzur ve Güven' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya, devriye, narkotik, trafik ve asayiş ekipleri katıldı. Bin 615 polisin görev aldığı uygulamaya, helikopter de havadan destek verdi. Kentin ana arterlerinde gerçekleştiren uygulamada, 29 bin 762 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Sorgulamalarda, uyuşturucu, yaralama, hırsızlık gibi çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

"140 sürücüye 3 milyon 647 bin TL ceza"

Trafik yönünden yapılan denetimlerde ise 7 bin 937 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 4 motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. 2 araçta trafiğe çıkmayan uygun olmadığı için men edildi. Kurallara uymayan 140 sürücüye ise 3 milyon 647 bin TL para cezası uygulandı. Kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yaptığı tespit edilen 19 kişiye ise toplamda 33 bin TL para cezası uygulandı. Umuma açık yerlere yapılan denetimler, usulsüzlük tespit edilen 16 işyerine ise işlem yapıldı.

"Ruhsatsız tabancalar, uyuşturucu maddeler ele geçirildi"

Uygulama noktasında, narkotik ve asayiş ekipleri şüpheli gördükleri kişilerin üzerlerinde ve araçlarında aramalar yaptı. Yapılan aramalar neticesinde 4 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait çok sayıda mermi, 6 kesici delici alet, 11,48 gram metamfetamin, 2,04 gram bonzai, 1,07 gram esrar ile 175 ectasy ele geçirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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