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Kozan'da Bir Haftalık Operasyon: 6 Tutuklama, 6 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Kozan'da Bir Haftalık Operasyon: 6 Tutuklama, 6 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
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Adana’nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen bir haftalık denetim ve çalışmalarda 4 ruhsatsız tabanca ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli tutuklandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen bir haftalık denetim ve çalışmalarda 4 ruhsatsız tabanca ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli tutuklandı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde gerçekleştirilen haftalık "Kozan'a Güven" uygulamaları kapsamında 101 noktada şok uygulama gerçekleştirildi. Motosikletli Yunus ekiplerinin şüphe üzerine durduğu 5 şüpheliden 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken yapılan aramalarda 3 tabanca şarjörü, 2 tüfek şarjörü, 43 tabanca fişeği ve 18 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Polis ekiplerinin çalışmaları kapsamında 8 ayrı suçtan toplam 1 yıl 9 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, kasten yaralama suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, yağma suçundan aranan 1 şahıs ile 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan aranan 3 şahıs yakalandı. Adli mercilere sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

Öte yandan trafik denetimlerinde modifiye nedeniyle 1 araç hakkında işlem yapılırken, 44 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı. 16 araç ve 7 motosiklet trafikten men edildi.

Halkın huzur ve refahını bozan saygısızca araç kullanımı, yüksek sesle müzik ve abartı egzoza yönelik çalışmalarda ise 16 araca toplam 96 bin 157 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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