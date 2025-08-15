Adana Otoyolunda Tır Yangını Ormanlık Alana Sıçradı

Adana Otoyolunda Tır Yangını Ormanlık Alana Sıçradı
Adana'da Pozantı-Adana Otoyolu'nda meydana gelen tır yangını, ormanlık alana sıçradı. Yangın nedeniyle otoyolun Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Adana'da otoyolda bir tırda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangın nedeniyle Pozantı-Adana Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı.

Yangın, Pozantı-Adana Otoyolu'nda Pozantı ilçesi Güney gişeleri yakınında meydana geldi. Henüz plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tırda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman işletmesine bağlı arazözler sevk edildi. Yangın aracı kullanılamaz hale getirirken, alevler otoyol kenarındaki ormanlık alana sıçradı. Yangın nedeniyle Pozantı-Adana Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - ADANA

