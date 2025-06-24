Adana'nın Saimbeyli İlçesinde 4.5 Büyüklüğünde Deprem
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Deprem, AFAD tarafından kaydedildi.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, saat 07.09'da merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 6.96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa