Pozantı-Ulukışla yolu kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapatıldı

Güncelleme:
Adana'nın Pozantı ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Pozantı-Ulukışla karayolu trafiğe kapatıldı. Trafik ekipleri, sürücüleri Pozantı ilçesinden Niğde-Ankara Otoyolu'na yönlendiriyor.

Adana'nın Pozantı ilçesiyle Niğde'nin Ulukışla ilçesini birbirine bağlayan karayolu, yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapatıldı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde yoğun kar yağışı devam ediyor. Yoğun kar yağışı sebebiyle Pozantı-Ulukışla karayolu trafiğe kapatıldı. Trafik ekipleri ulaşımı Pozantı ilçesinden Niğde- Ankara Otoyoluna yönlendirmeye başladı. - ADANA

