Pozantı-Ulukışla yolu kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapatıldı
Adana'nın Pozantı ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Pozantı-Ulukışla karayolu trafiğe kapatıldı. Trafik ekipleri, sürücüleri Pozantı ilçesinden Niğde-Ankara Otoyolu'na yönlendiriyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa