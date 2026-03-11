Ormanlık alandaki yayla evi yanarak kullanılmaz hale geldi

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda bulunan iki katlı yayla evi çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Kozan ilçesine bağlı Dağılcak Tabiat Parkı yakınlarında saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hacı Ahmet Dağlı'ya ait olduğu öğrenilen iki katlı yayla evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İftar saatine denk gelen yangın kısa sürede büyüyerek evi tamamen sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak iki katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı