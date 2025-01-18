Adana'nın Aladağ İlçesinde Orman Yangını
Adana'nın Aladağ ilçesinde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Adana'nın Aladağ ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Öğle saatlerinde ilçeye bağlı Büyüksofulu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa