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Adana Merkezli Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 21 Tutuklama

Adana Merkezli Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 21 Tutuklama
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Adana'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 94 şüpheli yakalanırken, 21 kişi tutuklandı. Operasyon kapsamında ele geçirilen silahlar arasında M4 piyade tüfeği, ruhsatsız av tüfekleri ve tabancalar yer aldı.

Adana merkezli 23 ile de silah kaçakçılığı operasyonu: 21 tutuklama

Operasyonda 1 adet M4 piyade tüfeği, 7 ruhsatsız av tüfeği, 22 ruhsatsız tabanca ve 2 bin 217 mermi ele geçirildi

ADANA - Adana'da yasa dışı yollardan yurda sokulan ve organize suç örgütlerine satılmak üzere hazırlanan silahlar, polis tarafından ele geçirildi. Adana merkezli 23 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 94 şüpheli yakalandı, 21'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah ticaretine yönelik teknik ve fiziki takip yaptı. Ekiplerin çalışmasında sonucu deşifre edilen çetenin, bir kısmının yurt dışından kaçak yollarla getirilen silahları piyasaya sürmeye hazırlandığı belirlendi. Bunun üzerine Adana merkezli 23 ilde şafak vakti özel harekat polislerinin desteği ile eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 94 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan arama ise 1 adet M4 piyade tüfeği, 7 ruhsatsız av tüfeği, 22 ruhsatsız tabanca ve 2 bin 217 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 21'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 13'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Diğer 60 şüpheli ise ifadesi sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen silahlar balistik inceleme için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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