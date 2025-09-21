Adana Merkezli Kaçak Alkol Operasyonunda 16 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi

Adana merkezli 5 ilde yapılan operasyonda 16 ton 615 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana merkezli İstanbul, İzmir, Antalya ve Gaziantep, illerinde içki kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine savcılıktan izin alarak teknik ve fiziki takibe başladı. Yapılan takipte Adana merkezli tüm Türkiye'ye etil alkol, alkol kiti ve alkol aroması sevkiyatı yapan örgüt olduğu belirlendi. Polis bu tespitlerin ardından 5 ilde şafak vakti operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 16 ton 615 litre kaçak etil alkol, 10 bin kaçak alkol kiti, 326 litre alkol aroma verici gliserin, 116 şişe alkol aroması, 47 şişe kaçak alkollü içki, 1 ruhsatsız tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA