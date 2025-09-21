Haberler

Adana Merkezli Kaçak Alkol Operasyonunda 16 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi

Adana Merkezli Kaçak Alkol Operasyonunda 16 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Emniyet Müdürlüğü, 5 ilde gerçekleştirdiği operasyonda 16 ton 615 litre kaçak etil alkol ile birlikte çok sayıda kaçak alkol kiti ve diğer malzemeler ele geçirdi. Gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana merkezli 5 ilde yapılan operasyonda 16 ton 615 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana merkezli İstanbul, İzmir, Antalya ve Gaziantep, illerinde içki kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine savcılıktan izin alarak teknik ve fiziki takibe başladı. Yapılan takipte Adana merkezli tüm Türkiye'ye etil alkol, alkol kiti ve alkol aroması sevkiyatı yapan örgüt olduğu belirlendi. Polis bu tespitlerin ardından 5 ilde şafak vakti operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 16 ton 615 litre kaçak etil alkol, 10 bin kaçak alkol kiti, 326 litre alkol aroma verici gliserin, 116 şişe alkol aroması, 47 şişe kaçak alkollü içki, 1 ruhsatsız tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'in 'Trump'ın oğluyla pazarlık' iddiasına çok sert yanıt

Erdoğan'dan Trump'ın oğluyla gizli pazarlık iddiasına çok sert yanıt
CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı başladı! Tek aday Özgür Özel, Kılıçdaroğlu için koltuk ayrılmadı

CHP kurultayı başladı! Kılıçdaroğlu'na büyük şok
Özel'den kurultayda tarihi çağrı: Ben dahil herkes için güvensizlik oyu verin

Özgür Özel'den ezber bozan çağrı: Bunu yaparak seçimin önünü açın
Mansur Yavaş: Bölünmeye yol açacak müdahalelerin hepsine karşıyız

Mansur Yavaş'tan kurultayla ilgili kritik sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'de sürpriz ayrılık! 6 maçın dördünü kazanan hoca yollandı

Türkiye'de sürpriz ayrılık! 6 maçın dördünü kazanan hoca yollandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.