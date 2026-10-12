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Adana Kozan'da Canlı Hayvan Pazarı'nda şap nedeniyle alım satım durduruldu

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Adana Kozan'da Canlı Hayvan Pazarı'nda şap nedeniyle alım satım durduruldu
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Adana'nın Kozan ilçesindeki canlı hayvan pazarı, şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla ikinci bir emre kadar kapatıldı. Adana İli Hayvan Zabıtası Komisyonu kararıyla alım satım durduruldu; Kozan İlçe Tarım müdürlüğü yetiştiricilerden karara uymasını istedi.

Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan canlı hayvan pazarı, şap hastalığının yayılmasını önlemek ve hayvan sağlığını korumak amacıyla ikinci bir emre kadar kapatıldı.

Adana İli Hayvan Zabıtası Komisyonu kararı doğrultusunda alınan tedbir kapsamında, Kozan Canlı Hayvan Pazarı'nda hayvan alım satımı durduruldu.

Kozan İlçe Tarım müdürlüğünden yapılan duyuruda yetiştiricilerin mağduriyet yaşamamaları için alınan karara uymaları ve ikinci bir duyuruya kadar hayvan pazarına yönelik planlamalarını buna göre yapmaları gerektiğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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