Adana İmamoğlu'nda Uyuşturucu Hap İle Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında şüpheli bir aracı takibe aldı. Takip edilen 01 plakalı otomobil durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada 418 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, araçtaki H.İ.A. ve H.Y. gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. - ADANA