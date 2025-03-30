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Adana İmamoğlu'nda Uyuşturucu Hap İle Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı

Adana İmamoğlu'nda Uyuşturucu Hap İle Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı
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Haberler
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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, uyuşturucu hap taşıyan iki kişi, emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araçta 418 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında şüpheli bir aracı takibe aldı. Takip edilen 01 plakalı otomobil durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada 418 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, araçtaki H.İ.A. ve H.Y. gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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